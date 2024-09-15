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MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

AA
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MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan dönemi sona erdi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşılarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Cihat Arslan'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

MKE Ankaragücü, sezon başında göreve getirilen Arslan yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

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