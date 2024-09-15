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İsviçre tanıttı: Dünyanın en güçlü 6. bilgisayarı 'Alpler'

İsviçre, türünün dünyadaki en güçlü örneklerinden biri olan "Alpler" adlı yeni süper bilgisayarı tanıttı.

Haber Merkezi
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İsviçre tanıttı: Dünyanın en güçlü 6. bilgisayarı 'Alpler'
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Lugano'daki İsviçre Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi (CSCS) çalışanları, bilgisayarın haziran ayındaki sıralama yapıldığında henüz tamamlanmadığı için bugün daha da üst sıralarda yer alabileceğini belirtiyor.

Alpler, Top 500 indeksi tarafından haziran ayında yayınlanan küresel süper bilgisayar sıralamasında ABD ve Japonya'nın makinelerinin ardından altıncı sırada yer almıştı.

Alpler'i geliştiren Lugano'daki İsviçre Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi (CSCS) çalışanları, sıralamanın yapıldığı tarihte henüz tamamlanmadığı için bilgisayarın bugün daha da üst sıralarda yer alabileceğini belirtiyor.

Yeni süper bilgisayarın odak noktası bilimsel araştırmalar olacak ve tıp, uzay araştırmaları ve klimatoloji alanlarındaki karmaşık hesaplamalarda kullanılacak.

Bilgisayar halihazırda İsviçre'nin federal hava durumu bürosu tarafından hava sistemlerinin güncel haritasını çıkarmak için kullanılıyor.

CSCS'nin direktörü Thomas Schulthess, "Cep telefonunuzdaki MeteoSwiss uygulamasında hava tahminlerine bakın, bunlar 'Alpler' üzerindeki simülasyonlardan geliyor" dedi.

euronews'te yer alan habere göre, tanıtıma katılan Federal Meclis Üyesi ve Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Alpler bilgisayarının İsviçre için "bilgi ve ilerlemeyle karakterize edilen bir gelecek vizyonunun ifadesi" olduğunu dile getirdi.

"Eğer ilerlemezseniz geride kalırsınız. Ve eğer lider konumumuzu korumak ve vazgeçilmez olmak istiyorsak bu, yatırım gerektirir."

Standart bilgisayarla devasa fark

CSCS Direktörü Thomas Schulthess, Alpler'i çalışır durumda tutmanın yaklaşık 15-20 milyon İsviçre Frangı'na (562,492,841 - 787,489,978 Türk Lirası) mal olacağını tahmin ediyor. Ancak teknoloji, enerji verimliliğindeki bu eksikliği hızıyla telafi ediyor.

Schultess, standart bir dizüstü bilgisayarın Alpler'in bir günde yapabildiği hesaplamaları 40.000 günde yapabileceğini belirtiyor.

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