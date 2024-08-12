Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde bir futbolcu kayboldu. Takımdan ayrılmak isteyen Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamıyor. Antrenmanlara gelmeyen Cephas, maç kadrosunda yer almasına rağmen stada da gelmedi.

Maç kadrosuna alınan oyuncu stada gelmedi

Cephas'ı resmi olarak maçlara gelmediğini ortaya çıkarmak için Ankaragücü, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna 24 yaşındaki kayıp futbolcuyu da ekledi.

"Nerede olduğunu bilmiyoruz"

Maçın ardından Renaldo Cephas'ın adının kadroda olmasına rağmen stada gelmemesi Ankaragücü teknik direktörü Cihat Arslan'a soruldu. Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz"şeklinde yanıt verdi.

Renaldo Cephas kimdir?

Kuzey Makedonya’dan 400 bin euro karşılığında Shkupi takımından transfer edilen Renaldo Chepas, Ankaragücü'nün 23'ü ilk 11 olmak üzere 35 maçına çıktı. Chepas, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.