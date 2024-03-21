Anlaşma sağlanmıştı: Muslera'nın maaşı belli oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Muslera ile 1+1 yıllığına el sıkıştığı duyurulmuştu. Sabah'ın haberine göre, Uruguaylı kalecinin sezon başına 2.5 milyon Euro kazanacağı öne sürüldü.

Ayrıca Galatasaray'da Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz ile sözleşmelerin uzatıldığı kaydedildi.

İç transferde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a maaş iyileştirmesi yapılmasının ardından Abdülkerim Bardakcı'ya da zam yapılacağı ve takım içi dengelerin korunacağı belirtildi.