Arda Güler en pahalı futbolcular listesinde yer aldı: Bonservis değeri dudak uçuklatıyor

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), en pahalı 100 futbolcuyu açıkladı. Listede yer alan tek Türk futbolcu Real Madrid'de forma giyen Arda Güler oldu.

67,9 milyon Euro değer biçildi

Real Madrid ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son haftalarda attığı gollerle İspanyol basınının manşetlerinden düşmeyen genç yıldız listenin 90. sırasında yer aldı. Arda'ya bonservis bedeli olarak 67.9 milyon Euro değer biçildi.

12 maçta 6 gol attı

Real Madrid'de özellikle sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan 19 yaşındaki futbolcu, 5'i ilk 11 olmak üzere 12 maçta sahaya çıktı. Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

İşte listenin ilk 15 sırasında isimler:

1- Jude Bellingham (Real Madrid) - 280.4 milyon euro

2- Erling Haaland (Manchester City) - 255.3 milyon euro

3- Vinicius Junior (Real Madrid) - 240.8 milyon euro

4- Rodrygo (Real Madrid) - 220.7 milyon euro

5- Phil Foden (Manchester City) - 203.8 milyon euro

6- Bukayo Saka (Arsenal) - 195.2 milyon euro

7- Julian Alvarez (Manchester City) - 168.4 milyon euro

8- Lamine Yamal (Barcelona) - 140.8 milyon euro

9- Martin Odegaard (Arsenal) - 135.6 milyon euro

10- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 133.8 milyon euro

11- Gabriel Martinelli (Arsenal) - 127.1 milyon euro

12- Cole Palmer (Chelsea) - 126.4 milyon euro

13- Federico Valverde (Real Madrid) - 124.3 milyon euro

14- Rasmus Højlund (Manchester United) - 123.7 milyon euro

15- Jamal Musiala (Bayern Münih) - 120.5 milyon euro

90- Arda Güler (Real Madrid) - 67.9 milyon euro