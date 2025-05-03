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Galatasaray etkili oyununu sürdürüyor! Son 3 maçta 14 gol kaydetti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 3 maçta 14 gol kaydetti.

Haber Merkezi
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Galatasaray etkili oyununu sürdürüyor! Son 3 maçta 14 gol kaydetti
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Galatasaray, 2’si Trendyol Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 3 maçta 14 gol attı.

Son maçlarda hücumdaki etkili oyun!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivas ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, son maçlarda hücumdaki etkili oyununu Sivas’a karşı da sürdürdü ve müsabakadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

Son 3 mücadelede 14 gol

Aslan böylece son 3 resmi mücadelede toplam 14 gol kaydetti. Cimbom daha önceki maçlarda Süper Lig’de Eyüpspor’u 5-1, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Konyaspor’u 5-1’lik skorlarla mağlup etti.

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