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Galatasaray, Sivasspor'a 6 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray ile Sivasspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1'lik skorla kazandı. Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Haber Merkezi
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Galatasaray, Sivasspor'a 6 maçtır kaybetmiyor
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Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarıdaki gollerle farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Cimbom 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Son olarak 2021-2022 sezonunda 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan maçta 3-2'lik skorla rakibine mağlup olan Aslan daha sonra kaybetmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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