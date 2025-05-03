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Victor Osimhen'den gol rekoru: Bir sezonda en fazla sayıya ulaştı

Victor Osimhen'den kariyer gol rekoru geldi. Osimhen, Sivasspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 33'e çıkardı. Nijeryalı futbolcu ligdeki gol sayını 24 yaptı.

Haber Merkezi
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Victor Osimhen'den gol rekoru: Bir sezonda en fazla sayıya ulaştı
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Sivasspor maçıyla bu sezon toplam gol sayısını 33'e çıkararak, kariyer rekorunu kırdı ve bir sezonda en fazla gol attığı sayıya ulaştı.

Galatasaray-Sivasspor maçında 2 gol kaydetti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, 2 gol kaydetti.

Müsabakanın 15. dakikasında ceza sahası içinde Eren Elmalı'nın vuruşunda direkten dönen topu kale önünde Osimhen boş ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu. Karşılaşmanın 32. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı futbolcu, Roland Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde aldığı topu ağlarla buluşturdu ve skoru 4-0 yaptı.

Kariyer gol rekorunu kırdı

26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını 33'e çıkararak, kariyer rekoru kırdı ve bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaştı. Osimhen bu gollerin 24'ünü Süper Lig'de, 6'sını UEFA Avrupa Ligi’nde ve 3'ünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Nijeryalı futbolcu, daha önce en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen yerini 70. dakikada Dries Mertens’e bıraktı.

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