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Arda Güler ile kıyaslanıyordu: Galatasaray'ın yıldızı kulüpsüz kaldı

Bir dönem Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman, sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona erince kulüpsüz kaldı. Sözleşmesi sona eren genç isme kontrat önermeyen Galatasaray futbolcuyla yollarını ayırdı.

Haber Merkezi
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Arda Güler ile kıyaslanıyordu: Galatasaray'ın yıldızı kulüpsüz kaldı
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Galatasaray'ın beklenti içinde olduğu fakat istediği performansı bir türlü bulamadığı Hamza Akman ile yollar ayrıldı.

Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Hamza Akman'a sözleşme önermeyen Galatasaray yönetimi oyuncuyu serbest bıraktı. Manisa FK ile görüşen Hamza Akman'ın kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Galatasaraylı muhabirler bir dönem Hamza Akman'ı, Arda Güler ile kıyaslıyordu. Yeteneğinin üst düzey olduğu ifade edilen Hamza Akman'ın ayrılışı taraftarları bir hayli şaşırttı.

 

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