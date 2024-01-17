Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na Instagram şoku: Hesapları kapatıldı

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ve Real Madrid futbolcusu Arda Güler'in Instagram hesaplarının kapatıldığı bildirildi.

Futbolcuların hesaplarını arayan kullanıcıların boş hesap ile karşılaştığı aktarıldı.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, hesapların kapatılma sebebi merak konusu oldu.

Instagram hesabı neden askıya alınır?

Instagramda çeşitli sebeplerden dolayı kişilerin Instagram hesapları askıya alınabilir. Instagram hesapları topluluk kurallarına uyulmadığı taktirde askıya alınmaktadır. Bu durumlardan bazıları telif, müstehcenlik, kopya içerikler, olağan dışı hareketlilik, DM yoluyla diğer kullanıcıları rahatsız etme ve takip etme olarak sıralanabilir.