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Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu

Avrupa Ligi'nde bugün oynanan 6 maçla 2. eleme turuna çıkan takımlar belirlendi.

Haber Merkezi
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Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları tamamlandı.

1. eleme turunda dün 6 maç oynandı.

Wisla Krakow, Ruzomberok, Elfsborg, Sheriff, Corvinul Hunedoara ve Botev Plovdiv, tur atlayarak organizasyonda 2. eleme turuna çıktı.

Eşleşmelerde alınan sonuçlar şöyle:

Llapi-Wisla Krakow: 1-2, 0-2

Tobol-Ruzomberok: 1-0, 2-5

Paphos-Elfsborg: 2-5, 0-3

Zira-Sheriff: 1-2, 1-0 (4-5 penaltılarla)

Corvinul Hunedoara-Paksi: 0-2, 4-0

Maribor-Botev Plovdiv: 2-2, 1-2

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