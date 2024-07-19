Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar belli oldu
Avrupa Ligi'nde bugün oynanan 6 maçla 2. eleme turuna çıkan takımlar belirlendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları tamamlandı.
1. eleme turunda dün 6 maç oynandı.
Wisla Krakow, Ruzomberok, Elfsborg, Sheriff, Corvinul Hunedoara ve Botev Plovdiv, tur atlayarak organizasyonda 2. eleme turuna çıktı.
Eşleşmelerde alınan sonuçlar şöyle:
Llapi-Wisla Krakow: 1-2, 0-2
Tobol-Ruzomberok: 1-0, 2-5
Paphos-Elfsborg: 2-5, 0-3
Zira-Sheriff: 1-2, 1-0 (4-5 penaltılarla)
Corvinul Hunedoara-Paksi: 0-2, 4-0
Maribor-Botev Plovdiv: 2-2, 1-2