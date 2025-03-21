Avrupa Şampiyonu para atlet Reyhan Taşdelen: Düşmemek için sürekli koşuyorum

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru Ülker, para sporcuların hikayelerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin ikinci bölümünde, 2024 Avrupa Şampiyonu para atlet Reyhan Taşdelen’i ağırladı. Reyhan Taşdelen, Ankara’dan Samsun’a gelerek başladığı spor hayatındaki kırılma noktalarını gazeteci Verda Özer’e anlattı. Taşdelen’e, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu ve Antrenörü Aytunç Göz de eşlik etti.

Taşdelen’in yaşam hikayesinin anlatıldığı video, Ülker’in YouTube hesabından yayımlandı.

Reyhan Taşdelen: Korkular sınırı getirir

Atletizmde T20 kategorisinde yarışan para atlet Reyhan Taşdelen, sporda sınırı olmadığını söyledi. Taşdelen, “Korkular sınırı getirir. Benim de hiç korkum olmadığı için, bir sınır koysam kendime, bunu yapamam. Sınırlar beni engeller, ama sınırım olmadığı zaman istediğimi yapabilirim. Aslında insan düştüğü zaman bir adım atmaya çalışır, tökezlediğinde bir adım öne çıkar ya, ben de o adımları o tökezlemeleri yapmamak için koşmaya başladım. Sürekli koşarken hiç düşmemeye başladım. Benim için koşmak, düşmemek demek. Düşmemek için sürekli koşuyorum.” dedi.

Uluslararası arenada paralimpik sporcuların pek çoğunun sponsoru olduğunu belirten Taşdelen, “Ülker’in bana sponsor olduğu günden bu yana kendimi tamamlanmış hissediyorum. Bu his de neredeyse tüm ağırlıklarımı aldı, stresimi almış oldu” ifadelerini kullandı.

Reyhan Taşdelen, antrenör olmayı hayal ettiğini belirterek, “Antrenörüm gibi başka çocuklara yardım etmek istiyorum. Onlara olimpiyatları göstermek, onların hayallerini gerçekleştirmek, ne gördüysem onu göstermek istiyorum.” dedi.

Antrenör Aytunç Göz: Reyhan süper kahraman gibi

Antrenörü Aytunç Göz ise Reyhan’ın atletizmdeki azmini şu ifadelerle anlattı:

“Süper kahraman olay yerine giderken kıyafetini değiştiriyor ya, Reyhan’da da aynısını görüyorum. Bambaşka bir kız olarak sahaya çıkıyor. Özgüveninin tavan yaptığını, kulvarına tamamen hâkim olduğunu, derecesiyle, stiliyle hissettiren bir kızdan bahsediyoruz. Paralimpik oyunlara katılan en genç sporcu… Bu sınırsızlığı onun hayatına, kariyerine çok olumlu katkı yapacak, geleceği çok parlak.”

Seride 5 sporcunun hayat hikayesi anlatılıyor

Yüreğiyle Yarışanlar Nil Mısır ve Reyhan Taşdelen’in ardından, para triatlonda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Uğurcan Özer, para atlet Serkan Yıldırım, para judonun yıldızlarından Nazan Akın Güneş’le devam edecek.