Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi

Fenerbahçe yeni başkanını yarın seçecek. Sarı lacivertli takımda başkan adayları yarın yapılacak seçim öncesi HABERTÜRK TV'de karşı karşıya geldi. İki başkan canıl yayına öpüşerek başladı.



Tartışmayla ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm ayrıntılar...

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yayına başlarken "Büyüğümsün gel bir öpüşelim" dedi. Aziz Yıldırım, "Gel bir sarılalım." diye Ali Koç'a yanıt verdi ve ikili yayına başlarken kucaklaştı.

Ardından iki başkan adayı karşılıklı olarak konuşmaya başladı.

Yayından başkanların konuşması ve önemli satırbaşları şöyle:

Yayından başkanların konuşması ve önemli satırbaşları şöyle:

Aziz Yıldırım: Ali Koç bir konuşma yapmış, ben dinlemedim. Enteresan bir çağrı yapmış. Anti-Fener lobisinden dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor. Beraber mücadele edelim demiş. Bu isteği doğrultusunda Ali Bey ile konuşmak istedim. Ben bunu söyledim, sen bunu söyledin geçti. Geçmişi bırakalım, bahsetmeyeceğim demiş. Biz de bahsetmeyeceğiz. Kapattık.

Ali Koç: Ben daha tamam demedim. Güçbirliği yapalım dedim, geçmişi konuşmayalım demedim.

Aziz Yıldırım: Pazartesi ben seçilirsem veya Aziz Bey seçilirse Anti-Fener lobisine beraber mücadele edelim. Beraber nasıl mücadele edeceğiz oradan başlayalım.

Ali Koç: Öncelikle teşekkür ederiz. Başkan beni aradı. Tanımadığım numarayı açmam. Eve geldim, telefonu açtım, 8 gibiydi, siz çıktınız. Sayın Başkan 'kabul edelim, ulusal kanala çıkalım' dedi. Ben FBTV'yi istemiştim. Birkaç kişiyi aradık, moderatörsüz olmaz dediler. Burada karar kılındı. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklı. Nikah şahitliğimiz vardı. Yurt dışından Fenerbahçelilerin gezintisi vardı. O yüzden geç kaldık.

Aziz Yıldırım: Ben sana dedim ki erkek basketbolu bana ver, ben karşılayayım dedim Çırağan'da.

Ali Koç: Seçildikten sonra sizi görmedim, ne duydum ne işittim. 3 Haziran 2018'den sonra...

Aziz Yıldırım: Ben mesaj verdim Çırağan'da. Basketbolu bize verin, yatırımı da biz yapalım dedim. Seçildikten 1 sene sonra yaptığım toplantıda. Belgesi var.

Ali Koç: Ne oldu da son dakika bugün buluşalım dediniz. Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Gelmiş burada. Arkanızda herkes. Program 10 dakika geç başladı, arkadaşları ayıramadık.

Aziz Yıldırım: Sen bugün çağrı yaptığın için geldim.

Ali Koç: 6 senedir çağrı yapıyorum.

Aziz Yıldırım: İlk defa böyle yaptın. Göster bana özür dileyeceğim.

Ali Koç: Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadelerimiz olmuştu, olabilir ama şöyle olabilir. İyiye iyi kötüye kötü denirse...

Aziz Yıldırım: 6 senedir iyi olan yok ki. Benim de son 4 senem kötü.

Ali Koç: Fenerbahçe'nin ta kendisi Fenerbahçe için ne diyor.

Aziz Yıldırım: Ne demişim bakalım.

Ali Koç: Londra'daki baronlar kim?

Aziz Yıldırım: Ya seni ya beni destekleyecekler, seni destekliyorlar. Türkiye'yle işleri var senle benle değil.

Ali Koç: Kim sokuyor bunları aklınıza.

Aziz Yıldırım: Senin de tanıdığın insanlar anlatıyor bunları. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olmasam seni desteklemeyecekler.

Ali Koç: Siz bana Amerikan projesi, siyaset, FETÖ projesi dediniz.

Aziz Yıldırım: Buradan Türkiye duysun, ben kumpas davasına gittim şikayetçi oldum, hakim savcı hepsi. Seninle ilgili 'Alacağım konuşalım' dediler. Şekip Mosturoğlu şahittir. 'Öyle bir şey yaparsanız şikayetçi olmam' dedim. Senle ilgili değil. Ben açtım şahsi olarak. Fenerbahçe değil.

Ali Koç: Siz arada şeyi karıştırıyorsunuz.

Aziz Yıldırım: Neyi?

Ali Koç: 3 Temmuz'da Siz olduğunuz için mi camia sahip çıktı?

Aziz Yıldırım: Beni çağırdılar. Ben gittim, orada Ali Bey'i ifadeye çağıracağız dediler. Sakın ha dedim. Benim şikayet ettiğim davada seni de çağırıp ifadeni alacaklardı. Şekip ve Abdürrahim vardı avukat.

Ali Koç: 103 gerçek kişi, 2018 öncesi beni CİMER'e şikayet etti.

Aziz Yıldırım: Adım var mı?

Ali Koç: Bir şey soruyorum, üstünüze alınmayın. 3 Temmuz'dan beni sorumlu tutuyor, tapemin çıkmadığını...

Aziz Yıldırım: Sen futbolla ilgilenmiyordun ki....

Ali Koç: 103 kişinin aynı ifadeleri.

Aziz Yıldırım: 1 taneyi ver bana bulup araştırayım. Ben yapmadıysam beni niye suçluyorsunuz?

Ali Koç: FETÖ imanız oldu. Ankara'da evrak dağıttınız hakkımda Amerikan projesi diye.

Aziz Yıldırım: Şerefsizim öyle evrak yok.

Aziz Yıldırım: Ali Bey 12 falan demedim, siz 10.5 açıklamışsınız. Ben öyle bir açıklama yapmadım.

Ali Koç: Baronlar kim?

Aziz Yıldırım: Londra'daki FETÖ'cü baronlar.

Ali Koç: Niye anlatmıyorsunuz, şimdi anlatın.

Aziz Yıldırım: Anlatırsam altında kalırız.

Ali Koç: Koçspor, Koçspor;İdmanyurdu.

Ali Koç: Açıktan para vermişler diyorsunuz.

Aziz Yıldırım: Ben demedim, Mahmut dedi. Benim ağzımdan çıkan görüntü. Ben 12 milyon mu demişim. Siz 10.5'a aldık diye açıklama yaptınız.

Aziz Yıldırım: Şampiyon olsan niye gelmiyorsun desen haklısın. Başarı yok gelsem sıkıntı olacak.

Ali Koç: Dışarıdan niye sallıyorsunuz?

Aziz Yıldırım: Ben doğruyu söylesem çok tepki alırsın.

Ali Koç: Hulusi Bey çok tenkit ediyordu, listemizde.

Aziz Yıldırım: Yol gösteriyorduk, şunu al bunu al sen Ali Koç'sun dedim. Bundan sonra kongrelere gelirim, rahat ol.

Ali Koç: Samimiyetinizi sorgulama sebebim yaşanmışlıklar. Ben istemez miyim Aziz Yıldırım'ın dertleşmeye, yardımlaşmaya gelsin. Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi?

Aziz Yıldırım: Hata yapmıştır.

Ali Koç: Nihat Özdemir, 3 Temmuz'da ilk istifa edendi.

Aziz Yıldırım: Benim dostluğum varsa satmam. Yanlış yapmıştır.

Ali Koç: Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim.

Aziz Yıldırım: Deme öyle deme.

Ali Koç: Size söylendi o. Trabzon'da linç edildik, bizi haksız buldunuz.

Aziz Yıldırım: Trabzon'da çocuk meşaleyi aldı, maçı bitirmesi lazımdı dedim. Ali Koç 2 Nisan'da kongreyi topladı. Ben size ondan önce yazı yazdım, kamuoyuna.

Ali Koç: Hariçten mesaj yollayınca bana mı yolluyorsunuz.

Aziz Yıldırım: Yanlış yapıyorsunuz yapmayın dedim. A takımla gidin Galatasaray'ı yenin dedik. Maddi bilmemne yöneticileri topladığınızda konuyu açmışsınız, hisseleri satmak almak konuları. Ligden çekiliyoruz dediniz.

Ali Koç: Demedik, nerede dedik.

Aziz Yıldırım: Dediniz TV'de.

Ali Koç: Ligden çekilme dahil tüm seçenekleri değerlendirmek üzere kongre üyelerini çağırıyoruz dedik. Ligden çekiliyoruz demek mi bu.

Ali Koç: Eski yöneticiler, istisnasız herkes çekilmeye karşıydı. Ben yapamayacağım şeyi söylemem. Anı kurtarmak için bir şey söyleyip sonra geri çekilmem.

Ali Koç: 103 gerçek kişi, 2018 öncesi beni CİMER'e şikayet etti.

Aziz Yıldırım: Adım var mı?

Ali Koç: Bir şey soruyorum, üstünüze alınmayın. 3 Temmuz'dan beni sorumlu tutuyor, tapemin çıkmadığını...

Aziz Yıldırım: Sen futbolla ilgilenmiyordun ki....

Ali Koç: 103 kişinin aynı ifadeleri.

Aziz Yıldırım: 1 taneyi ver bana bulup araştırayım. Ben yapmadıysam beni niye suçluyorsunuz?

Ali Koç: FETÖ imanız oldu. Ankara'da evrak dağıttınız hakkımda Amerikan projesi diye.

Aziz Yıldırım: Şerefsizim öyle bir evrak yok.

Aziz Yıldırım: Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok.

Ali Koç: Adam aptal mı diyorsunuz.

Aziz Yıldırım: İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye.

Ali Koç: Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor.

Aziz Yıldırım: Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım.

Ali Koç: Ben size çok şeyden teşekkür ederim.

Aziz Yıldırım: 6 senedir niye şampiyon olamıyoruz?

Ali Koç: Siz kaç defa oldunuz?

Aziz Yıldırım: 6 senede 2 defa şampiyon olduk. Benle karşılaştırma kendini.

Ali Koç: Siz efsanesiniz, haddime mi!

Aziz Yıldırım: Bir Mustafa Kemal Atatürk, bir Fatih Sultan Mehmet. Bu ikisi efsane. Diğerleri normal insanlar.

Ali Koç: İlk sene kötü tercihler, kötü hoca, kötü planlama vs vs. Sizin bıraktığınız takımla 3 sene FFP nedeniyle sattığımız kadar alabiliyorduk, bugünkü rahatlık yoktu.

Aziz Yıldırım: O bizde de vardı.

Aziz Yıldırım: Bankalar Birliği ile kaç liraya anlaştınız?

Ali Koç: 347 milyon euro falandı.

Aziz Yıldırım: 330 milyon dolar, dolar dolar. Bankalar Birliği ile konuştum.

Ali Koç: Neden bana sormuyorsun?

Aziz Yıldırım: Gelsem 612 diyeceksin.

Ali Koç: Kulüp bu kadar borçluyken niye yüksek faizle borç alıp arsa aldınız. Tüm paralarını biz ödedik Edirne, Antalya, İzmir. Erol Bey anlattı.

Aziz Yıldırım: Kim anlattı? 1 tane hariç hepsini biz ödedik.

Ali Koç: Siz kürsüyü işgal ederken borçları anlatıyordu Erol Bey.

Aziz Yıldırım: Hep yanlış anlatıyor.

Ali Koç: Biz kimin borcunu ödemeye çalışıyoruz.

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin mal varlığı 600 milyondan fazla.

Ali Koç: 300 verin sizin.

Aziz Yıldırım: Alayım, al getir aynısını alacağım.