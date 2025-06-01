  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda tadilata başladı: 9 bin koltuk yenilenecek
Takip Et

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda tadilata başladı: 9 bin koltuk yenilenecek

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda tadilata başladı: 9 bin koltuk yenilenecek
Takip Et

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunun Kadıköy'deki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla tamamlanmasının ardından Ülker Stadı tadilata girdi.

Çalışmalar kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenilenecek. Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak. Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek.

Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam yolda!Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam yolda!Ekonomi
Bayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplamasıBayramda çalışanlar ne kadar fazla mesai alacak? İşte ücret hesaplamasıEkonomi
130 yıllık dev gözlük şirketi iflas etti130 yıllık dev gözlük şirketi iflas ettiŞirket Haberleri
Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlarEmekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlarEkonomi

 

Spor
PSG şampiyon oldu, Fransa sokakları karıştı: 2 ölü, 559 gözaltı
PSG şampiyon oldu, Fransa sokakları karıştı: 2 ölü, 559 gözaltı
TFF 3. Lig’e yükselen takım ligden çekildi: Açıklama yapıldı
TFF 3. Lig’e yükselen takım ligden çekildi: Açıklama yapıldı
Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
Galatasaray, sezonu çifte kupa mutluluğuyla kapattı
Galatasaray, sezonu çifte kupa mutluluğuyla kapattı
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Paris Saint-Germain'in: Desire Doue tarihe geçti!
Şampiyonlar Ligi'nde kupa Paris Saint-Germain'in!
Mourinho: Bu sezon hayal kırıklığı oldu
Mourinho: Bu sezon hayal kırıklığı oldu