130 yıllık dev gözlük şirketi iflas etti

Ferdinand Menrad GmbH + Company KG optik üreticisi, 1896 yılında Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine Schwäbisch Gmünd şehrinde bir aile şirketi olarak kuruldu.

Şirketin tarihinin anlatıldığı bölüm, kurucu Ferdinand Menrad'ın "Ben titizliğin gücüne kesinlikle inanıyorum. Kalite her zaman üstün gelecektir" sözleriyle başlıyor. En iyi ürünler ve kaliteli üretim için üretilen gözlükleri her gün elleriyle kontrol eden Ferdinand Menrad'ın şirketi, 130 yıl sonra yolun sonuna geldi.

Mart ayında iflas başvurusunda bulundu

Şimdi dördüncü kuşak aile üyelerinin yönettiği Menrad şirketi, mart ayı sonunda Aalen Bölge Mahkemesi'nde iflas başvurusunda bulunmuştu. Gerekçe olarak ise "Zorlu piyasa ortamı nedeniyle sipariş ve satışlarda yaşanacak düşüşün yol açacağı, gelecekte beklenen likidite darboğazı" denildi.

Kapısına kilit vuruldu

Mayıs ayına kadar maaşlar iflas tazminatlarından ödendi. Şirketi satın alacak yatırımcı arandı ancak bu konuda da başarılı olunamadı.

Pluta Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 130 yıllık şirket iflas etti ve 100 çalışanın işine son verildi.

Pluta Hukuk Bürosu'nun iflas yöneticisi Florian Zistler, "Finansman açığı, operasyonları mevcut haliyle sürdürmek için çok büyük. İşletme tam maliyetin altında bir zararla faaliyet gösteriyor. Hiçbir yatırımcı tüm operasyonu devralmak istemediğinden, Schwäbisch Gmünd tesisini kapatmak ne yazık ki tek seçenek" diye konuştu.

Devralma görüşmeleri sürüyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, iflas yöneticisi Zistler, şirket kapatılsa da markanın devredilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Zistler, "Marka devralma görüşmeleri iyi gidiyor. Burada sorunsuz bir geçişin gerçekleşmesi bayilerimiz açısından da olumlu olacaktır çünkü mal teslimatını ve yedek parça tedariğini sağlamaya devam edeceklerdir" dedi.