Aziz Yıldırım'dan adaylık kararı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adaylığı ile ilgili bir açıklama yaptı.



NTV'nin haberine göre Yıldırım Haziran'da yapılacak Kongrede aday olma kararı verdi.

Aziz Yıldırım, 15 Şubat 1998'de yapılan Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunda Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti. Ardından 20 yıl bu görevi sürdüren Yıldırım, 2018'de görevi Ali Koç'a devretmişti.