Başakşehir'de Gent maçı hazırlıkları
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, tesislerde gerçekleştirdiği antrenmanla Gent maçı hazırlıklarını sürdürdü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın, topla ısınmayla başladığı belirtildi.
Pas ve taktik çalışmayla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Turuncu-lacivertli takım, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Gent maçı hazırlıklarını sürdürecek.