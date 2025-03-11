Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı

Sarıca’nın beynine pıhtı attığı ve hastanede acil müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ufuk Sarıca’nın tedavisine hastanede devam ediliyor.

Karşıyaka Basketbol takımından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı ögrendik.

Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da hayati bir rahatsızlık geçirdiği Beyninde pıhtı atan Sarıca’nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini ögrendik.

Süreci takip ediyoruz ailesine ve sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Ufuk Sarıca kimdir?

Türk basketbol antrenörü ve eski profesyonel basketbolcu Ufuk Sarıca, 13 Haziran 1972 tarihinde dünyaya geldi. Son olarak Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'nın baş antrenörlüğünü yapmıştır. Sarıca, 98'i A Milli Takım olmak üzere toplamda 187 kez milli formayı giymiştir.

Oyunculuk döneminde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev aldı. Efes Pilsen'de oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi oldu. Beşiktaş takımında yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük yaptıktan sonra Anadolu Efes'te 1 yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçti ve 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaştı. Ocak 2017'de Türkiye milli basketbol takımının başına geldi. 2019 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçti.