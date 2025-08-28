  1. Ekonomim
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş 1-1’in rövanşında sahasında Lausanne’ı konuk etti.

Konuk ekip 45+1’de Oyedeji’nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve gruplara kaldı.

Beşiktaş’ta Felix Uduokhai, 46’ncı dakikada direkt kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Shakhtar’a elenen Beşiktaş, Konferans Ligi’nde Lausanne’a elendi ve Avrupa defterini kapattı.

