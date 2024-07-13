Ciro Immobile Beşiktaş'ta: Transfer ücreti belli oldu
Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan futbolcuya yıllık 6 milyon Euro ödeyecek.
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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile transferini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ciro Immobile'ye sezon başına 6 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.