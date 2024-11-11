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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandı

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım'da oynanacak Avrupa Ligi maçının Macaristan’ın Debrecen şehrinde Nagyerdei Stadyumunda seyircisiz olarak oynanacak. Macaristan yerel makamları, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçındaki olayları gerekçe göstererek, maçın taraftarsız oynanmasına karar verdi

Haber Merkezi
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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın Macaristan'ın Debrecen kentinde oynamasına karar verildi. Ayrıca karşılaşmada stadyuma seyirci alınmayacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Olarak Macaristan’ın Debrecen Şehrinde Oynanacak.

Maç Debrecen'de oynanacak

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz.

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