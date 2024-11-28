Beşiktaş seyircisiz maçta Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta mücadelesinde Beşiktaş, Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le karşı karşıya geldi. Nagyerdei Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 3-1 kazandı.
Maccabi'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Kanichowsky, 45+1. dakikada Dor Peretz ve 80. dakikada Patati attı. Beşiktaş'ın tek golünü 38. dakikada Rafa Silva kaydetti. Beşiktaş'ta Immobile penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Maccabi Tel Aviv puanını 3'e yükseltirken Beşiktaş, 6 puanda kaldı.
Beşiktaş bir sonraki maçında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Bodo/Glimt'le karşılaşacak.