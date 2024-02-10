Beşiktaş'ın yeni transferi Al Musrati'nin maliyeti belli oldu

Ara transfer sezonunun son gününde Beşiktaş'ın Braga'dan kadrosuna kattığı Al-Musrati'nin maliyeti belli oldu.

KAP bildirimi yapıldı

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada yeni transferi Al Musrati'nin maliyetini duyurdu. İşte açıklama:

"Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. SC Braga kulübüne 2023-2024 sezonu için net 1.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerceklesmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve SC Braga kulubune transfer bedeli olarak 11.000.000 Avro ödeme yapılacaktır."

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak

Al-Musrati transferinin belirtilen şartlarda gerçekleşmesi durumunda, siyah-beyazlılar kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

Beşiktaş tarihinin güncel olarak en pahalı transferi 8 milyon Euro ile Rodrigo Tabata.