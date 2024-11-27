Beşiktaş'ta istifalar peş peşe geldi: Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetici Işıl Zeybek istifa etti

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Genel Koordinatör Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti.

Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi. Bu kararın ardından İletişimden Sorumlu Yönetici Işıl Zeybek de istifasını verdi.

Beşiktaş'tan Aybaba ve Bradley için yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"