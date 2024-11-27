  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Beşiktaş'ta istifalar peş peşe geldi: Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetici Işıl Zeybek istifa etti
Takip Et

Beşiktaş'ta istifalar peş peşe geldi: Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetici Işıl Zeybek istifa etti

Beşiktaş'ta Asbaşkan Onur Göçmez ve yöneticilerden Işıl Zeybek istifa etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ta istifalar peş peşe geldi: Asbaşkan Onur Göçmez ve yönetici Işıl Zeybek istifa etti
Takip Et

Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Genel Koordinatör Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti.

Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi. Bu kararın ardından İletişimden Sorumlu Yönetici Işıl Zeybek de istifasını verdi.

Beşiktaş'tan Aybaba ve Bradley için yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Kulüp kararı resmen duyurduBeşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Kulüp kararı resmen duyurduSpor

 

Spor
Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Kulüp kararı resmen duyurdu
Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Kulüp kararı resmen duyurdu
Beşiktaş, Fenerbahçe dahil 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş, Fenerbahçe dahil 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 13. haftanın VAR kaydı açıklandı
Süper Lig'de 13. haftanın VAR kaydı açıklandı
AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Rumen hakem Horatiu Fesnic yönetecek
AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Rumen hakem Horatiu Fesnic yönetecek
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırım kararı
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırım kararı
Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi mi? İşte taraftarı heyecanlandıran o hamle...
Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi mi? İşte taraftarı heyecanlandıran o hamle...