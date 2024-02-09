Beşiktaş'tan son gün hamleleri: Muçi açıklandı, Al-Musrati bekleniyor

Beşiktaş, bugün sona erecek transfer dönemi öncesi transfer atağına geçti. Siyah beyazlılar Legia Varşova'dan on numara pozisyonunda oynayan Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile anlaştığını duyurdu. Braga'nın Libyalı defansif orta sahası Al-Musrati ve Başar Önal ile de anlaşmaya vardı.

Orta sahaya Muçi takviyesi

Beşiktaş'ın transferini açıkladığı orta saha oyuncusu Ernest Muci bugün İstanbul'a geliyor.

Uzun zamandır orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova'da forma giyen 10 numara Ernest Muci'yi duyurdu.

22 yaşındaki Arnavut oyuncunun bugün İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş’a hoş geldin Ernest Muci! 🦅 pic.twitter.com/sVVoqznjON — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024

KF Tirana altyapısından yetişen Muci, 2021'de Legia Varşova'ya transfer olmuştu.

Geçen sezon ligde 5 gol 6 asist kaydeden Muci, bu sezon ise şu ana kadar lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 25 maçta 7 gol 2 asist kaydetti.

Al-Musrati ile son aşamaya gelindi

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Muçi'nin ardından gözünü Braga'nın Libyalı oyuncusu Al-Musrati’ye dikti. Beşiktaş, Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati ile anlaşmaya vardı ancak kulübüyle olan görüşmeler devam ediyor.

1996 doğumlu Al-Musrati, özellikle orta sahada dikkat çeken bir oyuncu. Braga'daki performansıyla adından söz ettiren Al-Musrati, hem savunma hem de hücumda etkili bir rol oynuyor. Ön libero oyuncusunun adı geçen yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı. 16 milyon euro piyasa değeri olan Al-Musrati, bu sezon 20 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.

Başar Önal için girişimler başladı

Beşiktaş, Hollanda'nın De Graafschap takımında forma giyen 19 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu Başar Önal'ın transferini de bitirmek üzere.

De Graafschap altyapısından yetişen Başar, bu sezon forma giydiği 25 karşılaşmada 7 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.