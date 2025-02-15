Beynine pıhtı atan Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'den iyi haber: Taburcu oldu
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, beyin damarına pıhtı atması sonucu 4 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Beyin damarına pıhtı attığı için 4 gündür hastanede tedavi gören Oğuz Çetin taburcu oldu.
Pazartesi gecesi geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneyi kaldırılan 61 yaşındaki Oğuz Çetin, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.
Yoğun bakımdan çıktıktan sonra doktor gözetiminde kalan Çetin, hastaneden taburcu oldu. 8 sezon forma giydiği Fenerbahçe'de "İmparator" lakabını alan Çetin, Fenerbahçe'nin tarihe geçen 103 gollü şampiyonluğunun kahramanları arasındaydı.
61 yaşındaki Çetin, A Milli Takım'da da 71 kez forma giydi.