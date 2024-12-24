Bir ilk yaşandı! 16 yaşındaki Ozan Demirbağ Süper Lig tarihine geçti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 galip gelen konuk ekip, üst üste 2. galibiyetini aldı.

Zorlu bir dönemden geçen Adana Demirspor, genç oyuncularıyla kümede kalma savaşı verirken 16 yaşındaki genç oyuncusunun golüyle Hatayspor'a karşı 2-1 öne geçmişti.

Ozan Demirbağ, attığı bu golle de Trendyol Süper Lig tarihine geçti. Demirbağ, Opta'nın verilerine göre; Trendyol Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.

"Vefat eden babama armağan ediyorum"

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS mikrofonlarına konuşan Ozan Demirbağ, "Bu golü çok uzun zamandır bekliyordum. Sonunda attım. Bu golü, Mayıs ayında vefat eden babama armağan ediyorum" diye konuştu.