Boks maçı bilet fiyatıyla rekor kırdı! Mike Tyson-Jake Paul maçı kapalı gişe olacak

Efsanevi boksör Mike Tyson 80 milyon dolarlık maçla ringlere geri dönüyor. Youtuber Jake Paul ile dövüşecek Mike Tyson’ı izlemek isteyenler VIP’te 2 milyon doları gözden çıkardı. Rakam boks tarihinin en pahalı bileti olarak kayıtlara geçti.

Efsane Mike Tyson, Jake Paul ile kapışacak

Dünyanın kilitlendiği maçta 58 yaşındaki boks efsanesi, kendinden 31 yaş küçük Jake Paul ile dövüşecek. Youtube'da yaptığı yayınlarla tanınan Paul daha sonra profesyonel olarak boksa yönelmişti.

Dev maç bilet fiyatıyla gündeme oturdu

Ringe iki metre mesafedeki iki koltuğun tanesi 2 milyon dolardan satılıyor. Bu VIP biletlerin sahipleri, iki boksörle tanışma fırsatına da sahip olacak. Teksas'taki 80 bin kişilik stattaki karşılaşmada ring kenarındaki koltukların fiyatı 10 ila 50 bin dolar arasında.

Tyson kariyerindeki 50 maçta rakiplerini devirdi

Tyson kariyerindeki 56 maçın 50'sini kazandı, üstelik bunların 44'ünde rakiplerini nakavt etti. 2005'te emekliye ayrıldıktan sonra gösteri maçlarında ringe çıktı. Paul ise boks hayatına geçen yıl başladı ve 11 rakibinin 10'unu mağlup etmeyi başardı.

Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması saat kaçta?

Mike Tyson-Jake Paul maçı cumartesi sabaha karşı 04'te başlayacak. İkili iki dakika üzerinden sekiz raund boyunca dövüşecek. Mücadele Netflix'ten canlı yayınlanacak.