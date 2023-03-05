Bursa'daki olaylı maça soruşturma

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 23’üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor’u konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan ve Bursaspor’un 2-1 kazandığı karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

Yüksek tansiyonda geçen mücadeleyi Bursaspor, 2-1’lik skorla kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller 28. dakikada Çağatay Yılmaz ve 81. dakikada Cenk Enver Şahin’den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 89. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk kaydetti.

Bu sonucun ardından haftaya lider giren Amed Sportif Faaliyetler, zirvedeki yerini Çorum Futbol Kulübü’ne bırakarak 41 puanda kalırken; Bursaspor puanını 25’e yükselterek rahat bir nefes aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer almadı. Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Çevik kuvvet müdahale etti

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

Soylu'dan pankartla ilgili açıklama

Bu arada Bursaspor tribünlerinde açılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve Jitem’in insan kaçırma sembolü olan beyaz toros posterleri açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o pankartlarla ilgili bir açıklama yaptı. Soylu şu ifadeleri kullandı: ”Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.”