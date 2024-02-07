Bursaspor’un taşınmazları icradan satılıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son yıllarda aldığı kötü sonuçlar ile TFF 2. Lig’e kadar gerileyen ve bu süreçte borç yükü de artan Bursaspor’un adına kayıtlı taşınmazlar icra yoluyla satışa çıkarıldı. Bursa 2. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ilgili dosyaya 2021/9773 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabileceği belirtildi. Borçtan dolayı satışı yapılan 11 taşınmaz arasında 6 bin 666,92 metrekare alana sahip akaryakıt istasyonuna 72 milyon 53 bin 50 TL bedel biçildi. Akaryakıt istasyonu ile aynı alandaki 10 bağımsız bölüm ise 4 milyon 834 bin TL, 4 milyon 624 bin TL, 4 milyon 736 bin TL (2 bağımsız bölüm), 4 Milyon 736 bin TL, 4 milyon 752 bin TL, 4 milyon 500 bin TL (3 bağımsız bölüm) ve 4 milyon 776 bin TL bedellerle artırma usulü ihale ile satılacak. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, artırma ihalesinin 26 Mart 2024 saat 10:05'te başlayacağı ve 2 Nisan gününe kadar süreceği belirtildi. 11 taşınmaz için İcra dairesinin biçtiği toplam değer 118 milyon 763 bin 50 TL oldu. Geçen ay yapılan Bursaspor genel kurulunda yeşil beyazlı kulübün toplam borcu 1 milyar 298 milyon 819 bin lira olarak açıklanmıştı.