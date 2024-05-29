Çağlar Söyüncü, EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sebebiyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
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Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada; "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.