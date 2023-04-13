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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi VakıfBank oldu

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçının rövanşında Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Haber Merkezi
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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, finale yükselmişti.

 

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