Christoph Daum’un vasiyeti yerine getirildi! Cenazesinde Türkçe iki şarkı çalındı

Alman futbolunun efsanevi teknik direktörü Christoph Daum (70), duygusal bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Daum, 24 Ağustos’ta hayata veda etti. Anma töreni, Köln Stadyumu'nda, Daum’un eşi Angelica ile 2007 yılında evlendiği yerde gerçekleştirildi. Beş binin üzerinde hayranı ve çok sayıda onur konuğu, Daum’a son kez veda etti.

Burkard: Christoph’un bugün burada olduğunu hissettik, tek eksik onun o komik cümleleriydi.

Törenin en dikkat çekici anlarından biri, RTL sunucusu Katja Burkard’ın konuşmasıydı. Burkard, Daum ailesinin uzun yıllardır komşusu ve yakın bir arkadaşı olarak mikrofonu eline aldı ve Daum’un cenaze günüyle ilgili önemli bir ayrıntı paylaştı. Burkard, Daum'un eşi Angelica’nın sözlerine atıfta bulunarak "Christoph’un bugün burada olduğunu hissettik, tek eksik onun o komik cümleleriydi." dedi. Törenin ardından Daum’un naaşı, Köln’ün Lindenthal semtindeki Melaten Mezarlığı’na defnedildi.

Koç: Muhteşem bir insandı

Törene, hem Türk hem de Alman spor camiasından birçok önemli kişi katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Daum ailesine taziyelerini ileterek, "Bu zor dönemde size sabır ve güç diliyorum. O büyük bir liderdi, pek çok kalbe dokunan muhteşem bir insandı." ifadeleriyle acılarını paylaştı.

Şakul: Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul da duygusal bir konuşma yaparak, "O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız." sözleriyle Daum'a veda etti.

Daum'un vasiyeti: İki Türkçe şarkı

Tören boyunca, Daum'un kariyerine dair eski fotoğraf ve video gösterimleri sunulurken, Alman spor dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra siyasiler de kürsüye çıktı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum'un vasiyeti üzerine "Bir Başkadır Benim Memleketim" ve Fenerbahçe maçlarından önce statta çalan "Samanyolu" şarkılarını seslendirdi ve Daum’un Türk dostluğuna vurgu yaptı.