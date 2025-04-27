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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Avrupa Kupası 1'i kazanan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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