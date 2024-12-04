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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe'nin oldu

Fenerbahçe Opet, 29'uncu Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ÇBK Mersin'i 65-64 mağlup ederek zafere ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafer Fenerbahçe'nin oldu
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Fenerbahçe Opet, 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 65-64 mağlup ederek 13. kez kupanın sahibi oldu.

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanan maçla sahibini buldu.

Fenerbahçe Opet, 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Ankara’da karşılaştığı Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i 65-64 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Valerie Garnier'in öğrencileri, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, sporseverlere heyecan verici bir mücadele yaşattı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibini yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında mücadele eden ÇBK Mersin’i de tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.”

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