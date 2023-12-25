Derbide Icardi'nin gözü morardı: Gerginlik sosyal medyaya taşındı

Dün geceki golsüz Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşananlar sosyal medyaya sıçradı. Maçın ilk yarısında Fenerbahçeli defans oyuncusu Alexander Djiku ile girdiği mücadelede yerde kalan Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gözünün altı morarmıştı. Olayın ardından iki takım da X (Twitter) üzerinden ardı ardına açıklamalar yaptı. Devlerin olaya dair açıklamaları şöyle:

Galatasaray'dan manipülasyon suçlaması

Icardi'nin buna dair görselini paylaşan sarı-kırmızılılar X'den (Twitter) yaptıkları açıklamada "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle" ifadelerini kullandı.

Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz ❗️



Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması… pic.twitter.com/xJedDKa8ta — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2023

Fenerbahçe'nin yanıtı gecikmedi

Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların bu paylaşımına şu ifadelerle yanıt verdi: "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine."

Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. 🤐

Kamuoyunun takdirine. https://t.co/OxtWQdsNg6 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2023

Fenerbahçeli Dzeko da yorum yaptı

Ünlü bir spor yorumcusunun Instagram üzerinden yaptığı "Galatasaray açıklaması" paylaşımının altına yorum yapan Fenerbahçeli deneyimli oyuncu Edin Dzeko "Adam kafasını kale direğine vurdu ve ondan sonra penaltı diye ağladılar. Tipik davranışları. Utanç verici" ifadelerini kullandı.



Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Icardi, ilk yarıda ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku ile girdiği pozisyonda yerde kalmıştı.