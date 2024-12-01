Edoardo Bove aniden yere yığıldı! Fiorentina - Inter maçı tatil edildi: İşte o anlar...

Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti. Mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi ekipte forma giyen Edoardo Bove yere yığıldı.

Aniden yere yığıldı

Lautaro Martinez'in iptal edilen golüne ilişkin olası bir VAR kontrolünün incelenmesi için stadyumda oyun durdurulduğunda, 22 yaşındaki oyuncu kramponunu çıkarmak için eğilmiş gibi görünürken aniden yere yığıldı ve oyun durduruldu.

İlk müdahale

Her iki takım oyuncuları ve sağlık görevlileri orta saha oyuncusunun etrafında bir duvar oluştururken, ilk müdahale yapıldı.

Maç tatil edildi

Bove, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözyaşları eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırılırken, maç tatil edildi.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı

22 yaşındaki genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.