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En yaşlı A Milli futbolcu Galip Haktanır, vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Altı maçta milli takım formasını terleten “Kör Galip” lakaplı Galip Haktanır, vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, “Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, ‘Kör Galip’ lakaplı Galip Haktanır’ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5’i A Milli Takım, 1’i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti. Merhum Galip Haktanır’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer aldı.

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