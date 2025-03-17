Erciyes'ten yükselen kar motorlarının sesi dünyaya yayıldı

Kayseri, spor dünyasında adını bir kez daha dünyaya duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle Avrupa'nın En İyi Spor Şehri ünvanına sahip olan Kayseri, bu kez Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye etabıyla dikkatleri üzerine çekti. Altın Bayrak ödüllü şehir, sporun ve sporcunun dostu yaklaşımını bir kez daha kanıtladı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından büyük bir destekle düzenlendi. Müsabakalara, Türkiye’nin yanı sıra İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç ve Slovakya’dan 29 kar motosikleti sporcusu katıldı. 20 erkek ve 9 kadın sporcunun mücadele ettiği organizasyon, dünya çapında bir heyecan yaşattı.

SNX Türkiye Etabında şampiyonlar belli oldu

Kadınlar kategorisinde Finlandiya’dan Saga Forsel birinci, İsveç’ten Wilma Jonsson ikinci, yine İsveç’ten Tilde Karalius ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Finlandiya’dan Aki Pihlaja şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Norveç’ten Elias Ishoel ikinci, İsveç’ten Mille Andersson ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı takdim etti.

Sporcular, yarış sonrasında basın toplantısında bir araya geldi soruları yanıtlayarak, organizasyonu değerlendirdi. Organizasyonun eksiksiz olduğunu, çok iyi ağırlandıklarını ifade eden yarışçılar, başta Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Erciyes’te nefes kesen mücadele dünyaya taşındı

Bu yıl şampiyonanın 86 ülkeye canlı yayınla ulaştırılması, Türkiye'nin bu uluslararası etkinlikteki önemini bir kez daha gösterdi. TRT Spor, D-Smart Spor ve Sportstv gibi kanalarda yayımlanan yarışma, Erciyes’teki nefes kesen mücadeleleri tüm dünyaya taşıdı.

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında Türkiye’yi temsil ederek yarışan ilk Türk kar motosikleti sporcusu Galip Alp Baysan, bu büyük organizasyonda yer alarak, Türkiye'nin ekstrem sporlardaki yükselişine önemli bir katkı sağladı.

Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu prestijli şampiyona, Kayseri’nin spor alanındaki gücünü ve uluslararası alanda nasıl bir marka haline geldiğini bir kez daha gösterdi.