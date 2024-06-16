EURO 2024'te bugün hangi maçlar var? İşte EURO 2024'te günün maçlarının muhtemel 11'leri
EURO 2024'te 16 Haziran Pazar günü hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Takımların muhtemel 11'leri kimler? İşte maçların detayları...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ilk maçında Slovenya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Stuttgart kentindeki 51 bin kişi kapasiteli Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
EURO 2024'te 16 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Polonya-Hollanda, 19.00'da Slovenya-Danimarka, 22.00'de Sırbistan-İngiltere maçları oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Takımların müsabakaya şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind
Sırbistan-İngiltere
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Sırbistan-İngiltere maçının muhtemel ilk 11'leri şöyle:
Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
Polonya-Hollanda
D Grubu'nda ise Polonya-Hollanda maçı oynanacak.
Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.
Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şöyle:
Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Piotrowski, Moder, Zalewski, Zielinski, Buksa
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo