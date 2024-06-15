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EURO 2024'te günün programı: 3 maç oynanacak

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te bugün Macaristan-İsviçre, İspanya-Hırvatistan, İtalya-Arnavutluk maçları oynanacak.

Haber Merkezi
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EURO 2024'te günün programı: 3 maç oynanacak
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Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında dün İskoçya'yı 5-1 mağlup etti.

EURO 2024'e ikinci gün 3 maçla devam edilecek.

Turnuvada A Grubu'nda Köln'deki Macaristan-İsviçre maçı saat 16.00'da, B Grubu'nda Berlin'deki İspanya-Hırvatistan maçı saat 19.00'da, Dortmund'daki İtalya-Arnavutluk maçı ise saat 22.00'de başlayacak.

Maçlar TRT tarafından canlı yayınlanıyor.

 

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