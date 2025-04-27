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Eyüpspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, bu akşam evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise belli oldu.

Haber Merkezi
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Eyüpspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 33. hafta karşılaşmasında bu akşam Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

VAR Hakemi Miguel Angel Ortiz Arias

Eyüpspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oldu. Arias'a AVAR olarak Anıl Usta eşlik edecek.

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.

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