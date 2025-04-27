  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Takip Et

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kabine toplantısında görüşülecek. Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Takip Et

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddelerini İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum oluşturacak.

İstanbul'daki deprem ana gündem maddesi

Habertürk'ün haberine göre kabine toplantısında İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

Sosyal konut kampanyası

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci

27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, dördüncü İmralı ziyareti yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

Dış politikada Suriye'deki son  gelişmeler

Pentagon, Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye’deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Arapça öğretmeninin cenaze törenine katıldıGündem
Bakan Fidan: PKK, ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacakBakan Fidan: PKK, ya kendi isteğiyle ya da başka türlü sistemden çıkacakGündem
Özgür Özel: Erdoğan’dan İmamoğlu’nun özgürlüğünü ya da erken seçim dilenecek halim yokÖzgür Özel: Erdoğan’dan İmamoğlu’nun özgürlüğünü ya da erken seçim dilenecek halim yokGündem
Gündem
Marmara'da şiddetli poyraz! Dalga boyu 3 metreyi aştı
Marmara'da şiddetli poyraz! Dalga boyu 3 metreyi aştı
Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
İSKİ duyurdu! İstanbul barajlarında düşüş devam ediyor
İSKİ duyurdu! İstanbul barajlarında düşüş devam ediyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da
Kars'ta 'güzelavrat' otu zehirlenmesi: 8 çocuk hastaneye kaldırıldı
Kars'ta 'güzelavrat' otu zehirlenmesi: 8 çocuk hastaneye kaldırıldı
Deniz Baykal'ın kızından 'Kanal İstanbul' çıkışı! Karşı çıkanlar vizyonsuz
Deniz Baykal'ın kızından 'Kanal İstanbul' çıkışı! Karşı çıkanlar vizyonsuz