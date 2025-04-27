Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddelerini İstanbul depremi, Terörsüz Türkiye, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum oluşturacak.

İstanbul'daki deprem ana gündem maddesi

Habertürk'ün haberine göre kabine toplantısında İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

Sosyal konut kampanyası

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıl sonuna kadar Türkiye genelinde sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci

27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, dördüncü İmralı ziyareti yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak.

Dış politikada Suriye'deki son gelişmeler

Pentagon, Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının binin altına düşürüleceğini açıkladı. Suriye’deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.