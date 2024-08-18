Fatih Özkan kimdir? Ali Koç’u yere düşürmüştü: Fatih Özkan ne iş yapıyor?

Fatih Özkan kimdir? Fatih Özkan ne iş yapıyor? soruları bir anda gündeme oturdu. Göztepe – Fenerbahçe mücadelesinde Ali Koç’un yere düşürülmesi adeta geceye damga vurmuştu. Boynunda yaka kartı olan biri tarafından ittirilerek yere düşen ve tam da o esnada kendisine su şişesi isabet eden Ali Koç çok konuşuldu. Koç’u iterek yere düşüren kişinin ise Göztepe yöneticisi olduğu belirlenen Fatih Özkan olduğu anlaşıldı.

FATİH ÖZKAN KİMDİR?

Fatih Özkan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'a saldıran kişidir. Yaşanan olayda Ali Koç ezilme tehlikesi atlatırken saldırıyı gerçekleştiren kişinin yaka kartlı ve akreditasyonlu Fatih Özkan olduğu anlaşıldı.

FATİH ÖZKAN NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Özkan Göztepe yöneticisidir. Polis ekipleri tarafından derhal yakalanarak gözaltına alınan Özkan Koç'u düşürdüğü için tepkilerin hedefi haline geldi.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı. Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.