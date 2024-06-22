Fatih Terim'den Arda Güler açıklaması: 'İlk dile getiren ben olayım'

A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Lizbon basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.

Terim, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de tarih boyunca önemli oyuncular oynadı. Arda Güler de onlardan biri, olağanüstü bir yetenek. Her zaman gole çok yakın, topla ne isterse yapabiliyor. Henüz 19 yaşında ama topa sahip olduğunda en tecrübeli oyuncu kadar baskın. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'deki gelişiminin ardından Real Madrid'e transfer oldu.

İspanya'ya gittiğinde onunla konuştum. Onunla gurur duyduğumuzu, ona çok inandığımı ve başarılar dilediğimi söyledim. Her zaman oynamak istiyor, doğru planlama yapmak çok önemli. Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile çalışıyor, bu yüzden doğru bir değerlendirmeden geçiyor. Son yıllarda Tchouaméni, Diaz, Valverde, Camavinga gibi oyuncular yavaş yavaş Real Madrid sistemine dahil oldu. Ancak Arda Güler'in bu gelişimi hızlandıracağına inanıyorum. Gelecek sezon onu Kylian Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte düşünmek heyecan verici.

Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz

Eğer kariyerini doğru bir şekilde düşünürse ve umarım sağlıklı olursa, bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk dile getiren ben olayım."