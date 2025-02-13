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Fenerbahçe, Anderlecht'i farklı yenerek avantajı kaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Anderlecht'i farklı yenerek avantajı kaptı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dusan Tadic, 42. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada En-Nesyri kaydetti. 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe son 16 turuna yükselmek için büyük avantaj elde etti. Müsabakanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.

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