Fenerbahçe, Anderlecht'i farklı yenerek avantajı kaptı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dusan Tadic, 42. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada En-Nesyri kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe son 16 turuna yükselmek için büyük avantaj elde etti. Müsabakanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.