Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı son periyotta yıktı

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 28. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona’yı 81-73 yendi.

Fenerbahçe ilk periyotta 30 sayı yediği Barcelona'dan 17 sayı fark yese de geride kalan 3 periyotta üstün oyunuyla sahadan ikili averajı da elde edip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 27. maçında 17. galibiyetini elde etti. İspanyol ekibi ise 28. maçında 10. yenilgisini yaşadı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadele öncesi, Fenerbahçe’de 8 sezon forma giyen Jan Vesely için özel bir karşılama düzenlendi.

Bu sezon başında Barcelona’ya transfer olan Vesely’ye forma numarasının yazılı olduğu ve ailesiyle THY Avrupa Ligi kupasıyla çekildiği fotoğraflar hediye edildi.

Skorborda da Vesely’nin Fenerbahçe ile yaşadığı başarıların görüntüleri yansıtıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu uzun süre alkışlayarak destekledi.