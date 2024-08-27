Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferini KAP'a bildirdi! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis bedeli
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferiyle ilgili görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Fenerbahçe, Kadıoğlu'nun Brighton'a transferinden bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro bonservis ücreti kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferiyle ilgili görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
5+1 yıllık sözleşme
Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacak.
Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam
Sporx'in haberine göre Fenerbahçe bu transferden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 kazanacak.
203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen ve 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.