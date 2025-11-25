Fenerbahçe – Ferencvaros maçı şifresiz mi (27 Kasım 2025)? FB – Ferencvaros maçı hangi kanalda? sorusu araştırılıyor. Futbolseverler mücadeleyi izleyebilmenin yollarını da şimdiden arıyor. Temsilcimizin galibiyet arayacağı maçın biletleri de satışa çıktı.

FENERBAHÇE – FERENCVAROS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ (27 KASIM 2025)?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, ekstra bir platform ya da abonelik gerektirmeden maçı ücretsiz bir şekilde izleyebilecek.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de hazırlıklar yüksek tempoda devam ederken, teknik ekibin özellikle hücum hattına yönelik çalışmaları dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, gruptaki kritik mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Rakip Ferencvaros ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

FB – FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, gruptan çıkma yolunda kritik bir viraja giriyor. Sarı-Lacivertliler, grubun 5. hafta mücadelesinde Macaristan ekibi Ferencvaros'u Kadıköy'de ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan dev mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak olan karşılaşma, tüm futbolseverler için sevindirici bir haberle, şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe – Ferencvaros maçı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun ana kanalı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Temsilcimizin galibiyet arayacağı bu 90 dakika, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra tüm futbolseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek. Fenerbahçe, bu kritik maçı kazanarak gruptaki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.