Fenerbahçe-Galatasaray maçının bilet satış tarihleri ve fiyatları açıklandı

Fenerbahçe, Galatasaray ile 21 Eylül'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak Trendyol Süper Lig 6. hafta maçının bilet satışıyla ilgili ayrıntıları duyurdu.

Buna göre, biletler 20 Eylül'de genel satışa sunulacak.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Biletler;

18.09.2024 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)

19.09.2024 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet)

20.09.2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

Bilet fiyatları

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL

Satın alınan biletler transfere kapalı olacaktır.

Kulübümüzün karaborsayla verdiği mücadele kapsamında Passo sisteminde yapılan geliştirme ile bu maç itibarıyla taraftarlarımız Passo hesapları üzerinden sadece kendileri adına bilet alabileceklerdir. Passo hesaplarından bir başka 3. kişi adına bilet alımı mümkün olmayacaktır. (Passo hesap sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması gerekmektedir)

Alınan il güvenlik kurulu kararları gereğince;

Maça son 24 saat kala dahil olmak üzere bilet satışları sadece Fenerbahçe logolu Passolig kartlara yapılacaktır.

Son 365 gün içerisinde logosuz ya da rakip takım logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarlar bilet satın alamayacaktır."